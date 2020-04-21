بالفيديو.. وزارة الداخلية: تصريح الفئات مشروط بتحديد وقته ومسار حامله

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن التصريح الورقي الموحد بشأن الفئات المستثناة من أمر منع التجول، الصادر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يطبق في مناطق المملكة كافة. مشيرًا إلى مسؤولية أقسام الشرطة عن توثيق التصاريح.

وأضاف «الشلهوب»، خلال المؤتمر الصحفي اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن التصريح الورقي بشأن الفئات المستثناة يمنح في أضيق الحدود، ويتطلب أن يكون موثقًا من الوزارة المعنية (بالفئة التي تم استثناؤها)، على أن يتم مراجعته من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لتوثيقه، على أن يكون محددًا فيه التوقيت المسموح فيه بالحركة خلال منع التجول بدقة، ومسار حامله.

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إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11631 حالة، فضلًا عن تعافي 1640حالة ، وإجمال الوفيات 109 حالات.

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وزارة الصحة: تسجيل1147 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في المملكة