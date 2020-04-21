الغذاء والدواء: 10 تدابير منزلية للوقاية من آفات الصحة العامة

أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المواطنين بتطبيق 10 تدابير وقائية في المنازل لضمان تجنب آفات الصحة العامة.

وأكدت الهيئة -عبر تويتر- أهمية وضع الأطعمة في أوانٍ محكمة الإغلاق، وتنظيف أسفل وخلف الفرن والثلاجة، والحرص على التهوية السليمة، مع وضع شبك للنوافذ، وإصلاح مصادر تسرب المياه تجنّبًا للحشرات التي تبحث دائمًا عن الأماكن الرطبة.

وشددت «الغذاء والدواء» على ضرورة تنظيف المطبخ وغرفة الطعام من الأطعمة المتبقية أولًا بأول وتنظيف الأواني غير النظيفة، وإغلاق الشقوق التي توجد في جدران وزوايا الغرف؛ كي لا تتخذها الحشرات مأوى لها، مع تغطية حاويات النفايات والتخلص منها بشكل يومي، وتفريغ الفواكه والخضار عند شرائها من السوق والتخلص فورًا من الكرتون كي لا يكون مصدرًا لنقل الحشرات.

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