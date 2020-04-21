عممتها للحفاظ على الصحة العامة..
أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المواطنين بتطبيق 10 تدابير وقائية في المنازل لضمان تجنب آفات الصحة العامة.
وأكدت الهيئة -عبر تويتر- أهمية وضع الأطعمة في أوانٍ محكمة الإغلاق، وتنظيف أسفل وخلف الفرن والثلاجة، والحرص على التهوية السليمة، مع وضع شبك للنوافذ، وإصلاح مصادر تسرب المياه تجنّبًا للحشرات التي تبحث دائمًا عن الأماكن الرطبة.
وشددت «الغذاء والدواء» على ضرورة تنظيف المطبخ وغرفة الطعام من الأطعمة المتبقية أولًا بأول وتنظيف الأواني غير النظيفة، وإغلاق الشقوق التي توجد في جدران وزوايا الغرف؛ كي لا تتخذها الحشرات مأوى لها، مع تغطية حاويات النفايات والتخلص منها بشكل يومي، وتفريغ الفواكه والخضار عند شرائها من السوق والتخلص فورًا من الكرتون كي لا يكون مصدرًا لنقل الحشرات.
اقرأ أيضا:
وزارة الصحة: تسجيل1147 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر الغذاء والدواء: 10 تدابير منزلية للوقاية من آفات الصحة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.