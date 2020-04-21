السعودية اليوم / سنغافورة تمدّد الإغلاق مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا



سنغافورة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واس

مدّدت سنغافورة القيود لمحاربة

وأوضح رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ أن القيود التي تشمل إغلاق قطاع الأعمال والمدارس وإبقاء المواطنين في منازلهم، سيتم تمديدها إلى 1 يونيو, مبينًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس .

وأفاد بأنه سيتم اتخاذ مزيد من الخطوات لمساعدة العمال الأجانب في مقر سكنهم، بما في ذلك نشر المزيد من العاملين في القطاع الطبيّ.

وتمكنت سنغافورة من احتواء الفيروس عبر تبني نظام فحص وتتبع لمن خالطوا المصابين، لكنها تواجه موجة ثانية سريعة من العدوى.

وسجّلت السلطات الصحية 1111 حالة اليوم ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس اإلى 9125 حالة, في حين أن الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة سجلت في سكن العمال الأجانب، والتي باتت بؤرة تفشي الوباء.

// انتهى //

19:48ت م

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سنغافورة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واسمدّدت سنغافورة القيود لمحاربة فيروس كورونا المستجد ّ حتى مطلع يونيو، فيما ارتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة إلى أكثر من تسعة آلاف مصاب.وأوضح رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ أن القيود التي تشمل إغلاق قطاع الأعمال والمدارس وإبقاء المواطنين في منازلهم، سيتم تمديدها إلى 1 يونيو, مبينًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس .وأفاد بأنه سيتم اتخاذ مزيد من الخطوات لمساعدة العمال الأجانب في مقر سكنهم، بما في ذلك نشر المزيد من العاملين في القطاع الطبيّ.وتمكنت سنغافورة من احتواء الفيروس عبر تبني نظام فحص وتتبع لمن خالطوا المصابين، لكنها تواجه موجة ثانية سريعة من العدوى.وسجّلت السلطات الصحية 1111 حالة اليوم ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس اإلى 9125 حالة, في حين أن الغالبية العظمى من الإصابات الجديدة سجلت في سكن العمال الأجانب، والتي باتت بؤرة تفشي الوباء.// انتهى //19:48ت م0196

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