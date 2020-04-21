السعودية اليوم / بلدية محافظة الدلم تنهي استعداداتها لشهر رمضان المبارك



الدلم 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة الدلم جولاتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية ، ومراكز التموين بمحافظة الدلم استعداداً لموسم شهر رمضان المبارك .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن الحملة الرقابية المكثفة تضمنت خطة عمل تتركز ‏على تكثيف جهود إدارة صحة البيئة فيما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وشروط سلامة التخزين.

وبين أنه جرى تشكيل لجان للكشف على جميع المطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات ومستودعات المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة والمواد الأولية لتحضير الطعام وسلامة اللحوم والزيوت وأسطح طاولات التحضير في المطابخ والمطاعم مستخدمة أجهزة تمكنهم من قياس درجة احتراق الزيت ومعرفة مدى صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي ، إضافة إلى متابعة العمل في مسلخ البلدية و الكشف على المذبوحات وتعقيم المسلخ وتعقيم مرتادي المسلخ بشكل يومي .

وأكد البلدية أنها ستواصل بشكل يومي تعقيم الطرقات والأرصفة والحاويات برش المبيدات حرصًا منها للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

19:40ت م

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الدلم 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسكثفت بلدية محافظة الدلم جولاتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية ، ومراكز التموين بمحافظة الدلم استعداداً لموسم شهر رمضان المبارك .وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن الحملة الرقابية المكثفة تضمنت خطة عمل تتركز ‏على تكثيف جهود إدارة صحة البيئة فيما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وشروط سلامة التخزين.وبين أنه جرى تشكيل لجان للكشف على جميع المطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات ومستودعات المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة والمواد الأولية لتحضير الطعام وسلامة اللحوم والزيوت وأسطح طاولات التحضير في المطابخ والمطاعم مستخدمة أجهزة تمكنهم من قياس درجة احتراق الزيت ومعرفة مدى صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي ، إضافة إلى متابعة العمل في مسلخ البلدية و الكشف على المذبوحات وتعقيم المسلخ وتعقيم مرتادي المسلخ بشكل يومي .وأكد البلدية أنها ستواصل بشكل يومي تعقيم الطرقات والأرصفة والحاويات برش المبيدات حرصًا منها للحد من انتشار فيروس كورونا ، داعية المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الأتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة .// انتهى //19:40ت م0191

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.