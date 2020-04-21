السعودية اليوم / مدير فرع الهلال الأحمر بالجوف يعقد اجتماع عن بعد بمدراء المراكز الإسعافية بالمنطقة



سكاكا 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

عقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان اليوم, اجتماع عن بعد بمديري المراكز الإسعافية والإدارات التشغيلية بالفرع.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات على جدول الأعمال التي من شأنها تطوير العمل الإسعافي ومتابعة سير العمل في المراكز الإسعافية وتذليل العقبات كافة بما يضمن تقديم أعلى معايير الجودة التشغيلية مع أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة في تقديم الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

// انتهى //

19:39ت م

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سكاكا 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسعقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان اليوم, اجتماع عن بعد بمديري المراكز الإسعافية والإدارات التشغيلية بالفرع.وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات على جدول الأعمال التي من شأنها تطوير العمل الإسعافي ومتابعة سير العمل في المراكز الإسعافية وتذليل العقبات كافة بما يضمن تقديم أعلى معايير الجودة التشغيلية مع أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة في تقديم الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.// انتهى //19:39ت م0190

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