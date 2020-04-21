السعودية اليوم / بن جريس يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وكيلًا لإمارة منطقة الحدود الشمالية



عرعر 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

رفع وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس, الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه الثقة الغالية، سائلًا الله تعالى أن يعينه على أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة .

// انتهى //

19:35ت م

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عرعر 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسرفع وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس, الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه وكيلاً للإمارة بالمرتبة الخامسة عشر.وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه الثقة الغالية، سائلًا الله تعالى أن يعينه على أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة .// انتهى //19:35ت م0188

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