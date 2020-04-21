السعودية اليوم / عدسة "واس" توثق جهود الجهات الأمنية بمحافظة طريف لتطبيق أمر منع التجول



طريف 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

رصدت عدسة "واس" الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بمحافظة طريف، امتثالاً لأمر منع التجول حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر

وتبذل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني في مداخل المنطقة جهوداً لتطبيق أمر المنع .

// انتهى //

19:34ت م

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طريف 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة "واس" الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بمحافظة طريف، امتثالاً لأمر منع التجول حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وتبذل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني في مداخل المنطقة جهوداً لتطبيق أمر المنع .// انتهى //19:34ت م0187

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