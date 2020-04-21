

الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني والستين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما استعرض الوضع الوبائي على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وشددت على الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

// انتهى //

19:32ت م

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الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسأكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) .جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني والستين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما استعرض الوضع الوبائي على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.وشددت على الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .// انتهى //19:32ت م0182

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 62 وتؤكد على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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