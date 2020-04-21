السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تواصل أعمال التنظيف والتعقيم للحد من انتشار فيروس كروونا المستجد



المدينة المنورة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة تكثيف أعمال الإصحاح البيئي بكامل طاقتها التشغيلية، لغسيل وتعقيم وتطهير جميع الأحياء والشوارع والميادين بالمدينة المنورة للتصدي لانتشار

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها لتعزيز الصحة العامة, وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفات بلدية.

// انتهى //

19:28ت م

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المدينة المنورة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واستواصل أمانة منطقة المدينة المنورة تكثيف أعمال الإصحاح البيئي بكامل طاقتها التشغيلية، لغسيل وتعقيم وتطهير جميع الأحياء والشوارع والميادين بالمدينة المنورة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها لتعزيز الصحة العامة, وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض.ودعت أمانة المدينة المنورة إلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفات بلدية.// انتهى //19:28ت م0180

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