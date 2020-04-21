السعودية اليوم / "واس" ترصد وفرة السلع الغذائية الرمضانية بأسواق محافظة رفحاء



رفحاء 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

رصدت "واس" خلال جولة ميدانية اليوم في أسواق محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية , توافر المخزون الغذائي والسلع والمنتجات الرمضانية كافة في أسواق المحافظة وإقبال المواطنين والمقيمين للشراء خلال الساعات المسموح بها وسط إجراءات احترازية للحد والوقاية من جائحة

واتسمت حركة التسوق التجارية بالتنظيم والمرونة والانسيابية والالتزام الواضح بالمسؤولية من الجميع والتقيد بتطبيق الاشتراطات الصحية.

من جانب آخر حث عدد من التجار المتسوقين إلى عدم التزاحم على شراء المواد التموينية وتخزينها والعمل على الترشيد في الاستهلاك، مؤكدين أن جميع المواد الغذائية متوفرة بكميات تغطى حاجة الطلب طوال الشهر الكريم وبأسعار مناسبة تلبى حاجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

// انتهى //

19:27ت م

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رفحاء 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسرصدت "واس" خلال جولة ميدانية اليوم في أسواق محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية , توافر المخزون الغذائي والسلع والمنتجات الرمضانية كافة في أسواق المحافظة وإقبال المواطنين والمقيمين للشراء خلال الساعات المسموح بها وسط إجراءات احترازية للحد والوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد واتسمت حركة التسوق التجارية بالتنظيم والمرونة والانسيابية والالتزام الواضح بالمسؤولية من الجميع والتقيد بتطبيق الاشتراطات الصحية.من جانب آخر حث عدد من التجار المتسوقين إلى عدم التزاحم على شراء المواد التموينية وتخزينها والعمل على الترشيد في الاستهلاك، مؤكدين أن جميع المواد الغذائية متوفرة بكميات تغطى حاجة الطلب طوال الشهر الكريم وبأسعار مناسبة تلبى حاجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.// انتهى //19:27ت م0178

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