شكرا لقرائتكم خبر عن عبر محطتين بجدة والرياض .. نقل أول دفعة من الوافدين إلى الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للانطلاق بأول دفعة من الوافدين عبر 3 محطات، ابتداءً بمدينة جدة وذلك في الساعة الـ 8 مساءً، ثم من مدينة الرياض في الساعة الـ 10:30 مساءً، وصولاً بالعاصمة الفلبينية "مانيلا".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "اليوم" أنه سيتم نقل مجموعة من العمالة الوافدة من مدينة جدة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العمالة من مدينة الرياض، لنقلهم إلى بلدهم في الفلبين، وذلك عبر الرحلات الجويّة، حيث سيتم تطبيق نظام التباعد في المقاعد، من أجل الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة لحمايتهم من تفشّي فايروس كورونا المستجد.

وتشير المعلومات، إلى أن هناك دفعات أخرى قادمة لمجموعات من العمالة ومن جنسيات أخرى، ويتم التجهيز لها، وحال الانتهاء من إجراءاتها، سيتم تسيير رحلات أخرى لنقلهم إلى بلدانهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وجاء ذلك، ضمن عمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مبادرة تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي. وتأتي هذه المبادرة امتدادا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين، واستجابة لرغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه وإتاحة الفرصة لمغادرة العاملين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.