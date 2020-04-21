شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية في شارع عريف بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة المشاريع عن استكمال مشروع تقاطع شارع عبد الله عريف مع طريق جدة القديم وهو من المشاريع التنموية والخدمية ، وذلك وفق الخطط المحددة لتنفيذه وإنجازه مع الالتزام بالجودة الإنشائية

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المهندس زهير سقاط أنه سيتم اعتبار من يوم غد الأربعاء تحويل المركبات القادمة من طريق جدة القديم والراغبة الاتجاه إلى طريق عبد الله عريف إلى الشارع الخلفي الموازي إلى الطريق الرئيسي خلف الجمعية الخيرية مع توحيد حركة السير به باتجاه شارع عبد الله عريف مع استمرار حركة المركبات الراغبة في الاتجاه إلى شارع ( الضيافة والزاهر ) من أمام الجمعية الخيرية

وبين أن حركة المركبات القادمة من شارع الضيافة والزاهر بإتجاه جده القديم ستستمر بنفس الإتجاه مع تحويل حركة المركبات القادمة من الحي الداخلي إلى الشارع الرئيسي خلف النقابة العامة للسيارات داعيا مستخدمي الطريق إتباع اللوحات الإرشادية الموجودة منطقة العمل .