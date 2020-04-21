شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل و3 نساء وإخلاء 30 شخصاً إثر حريق بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أصيب 4 أشخاص - 3 نساء وطفل- بحالة اختناق ، فيما تم إخلاء 30 شخصاً آخرين ، إثر حريق شقة سكنية بحي الربوة شمال محافظة جدة .

‏وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً اليوم ، بحريق في شقة بحي الربوة ، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة ، وبوصول الفرق للموقع تبين اشتعال النيران بالدور الأرضي بمنزل مكونة من ثلاثة أدوار وأن هناك حالات محتجزة خلف ألسنة اللهب وأعمدة الدخان ، تم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء ٣٠ شخصاً بواسطة سيارة السلالم والسلالم الداخلية للمبنى واخماد الحريق دون انتشاره لباقي الموقع.

وأشار " القرني " الى انه نتج عن الحريق إصابة ٤ أشخاص باختناق بسيطة منهم ثلاث نساء عولجن في الموقع وطفل يبلغ من العمر ٨ سنوات تم نقله بواسطة اسعاف الدفاع المدني الى المستشفى ، فيما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب واكمال الإجراءات اللازمة.