شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل و3 نساء وإخلاء 30 شخصاً إثر حريق بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً اليوم ، بحريق في شقة بحي الربوة ، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة ، وبوصول الفرق للموقع تبين اشتعال النيران بالدور الأرضي بمنزل مكونة من ثلاثة أدوار وأن هناك حالات محتجزة خلف ألسنة اللهب وأعمدة الدخان ، تم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء ٣٠ شخصاً بواسطة سيارة السلالم والسلالم الداخلية للمبنى واخماد الحريق دون انتشاره لباقي الموقع.
وأشار " القرني " الى انه نتج عن الحريق إصابة ٤ أشخاص باختناق بسيطة منهم ثلاث نساء عولجن في الموقع وطفل يبلغ من العمر ٨ سنوات تم نقله بواسطة اسعاف الدفاع المدني الى المستشفى ، فيما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب واكمال الإجراءات اللازمة.
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