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أمير نجران يوجه بالتقصي عن تظلم طلاب الجامعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ماجد آل هتيلة نجران

وجه أمير منطقة ⁧‫نجران‬⁩ جلوي بن عبدالعزيز بالتقصي عن تظلم عدد من طلاب وطالبات ⁧‫جامعة نجران‬⁩، الذين تقدموا بشكاواهم بشأن درجات الأعمال الفصلية، مشددا على تحقيق العدالة في ذلك.

وكان طلاب جامعة نجران طالبوا عميد الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالوقوف على مطالبهم المتكررة، والتي تمثلت في خصم درجات الأعمال الفصلية في المواد الدراسية رغم تقديم الأعمال والواجبات والبحوث، حيث شهدت الدرجات تباينا بين البوابة الالكترونية والبلاك بورد. ونشر الطلاب حول عدم تعاون بعض أعضاء هيئة التدريس مع مطالبهم، إضافة إلى فرق تغيير الدرجات في المواد بخصم تجاوز الـ5 درجات دون أسباب، مما أثر على المعدل الفصلي على حد قولهم.

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وأوضح الطلاب أنه كان من الأجدر بأعضاء هيئة التدريس معرفة معاناة زملائهم الذين يعانون من ضعف في الإنترنت وصعوبة الدخول للمواقع التعليمية، متمنين أن يجدوا الإنصاف من مدير الجامعة في ظل الاستثناء نظرا للظروف الراهنة أسوة بالجامعات والتعليم العام من خلال التوزيع العادل للدرجات في الاختبارات الفصلية والنهائية.

وكان طلاب الجامعة أنشؤوا وسما تداولوا من خلاله تسجيلا صوتيا ينسب لأكاديمي في الجامعة يهدد أعضاء هيئة التدريس الذين يقفون مع الطلاب بإعطائهم درجات غير مستحقة بالإبعاد عن الجامعة.

وكانت جامعة نجران أعلنت عن رفع الحرمان لجميع الطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب لهذا الفصل الجامعي، وتمكينهم من دخول الاختبارات النهائية، كما أتاحت العمادة عن طريق البوابة الالكترونية لمن يرغب الاعتذار عن مقرر أو أكثر من مقرر عن الفصل الحالي، حتى الثلاثين من شعبان الحالي، دون احتسابه من المدة النظامية.