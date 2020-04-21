، متحدث "الداخلية": هناك التزام عالٍ بالإجراءات الاحترازية والمخالفات تصرفات فردية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الإعلاميون ينقلون تجاوب المواطنين معها

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، في مؤتمر الصحفي المشترك لبحث مستجدات فيروس "كورونا"، أن الإعلاميين هم من ينقلون تجاوب المواطنين والمقيمين بالالتزام العالي، في قرار منع التجول في كل قنواتنا الرسمية في مناطق المملكة.

وقال "الشلهوب": إن هناك مخالفات، وهناك من يقوم بنشر مخالفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً هناك رجال الأمن وجهات أمنية تطبق المخالفات الخاصة بمنع التجول وهي 10 آلاف للمرة الأولى، وتضاعف في المرة الثانية وفي المخالفة الثالثة سجن بما لا يزيد عن 20 يوماً، وأؤكد أنها تصرفات فردية وهناك والتزام عالٍ، ونطالب المحافظة على هذا الالتزام".

جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال مدى تجاوب الموطنين والمقيمين مع قرار منع التجول في المملكة، على هامش المؤتمر الصحفي المشترك لبحث مستجدات فيروس "كورونا".

فيروس كورونا الجديد منع التجول