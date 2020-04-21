، فيديو.. "الشلهوب": النموذج الموحد للتنقل خلال منع التجول "ورقي" وليس إلكترونيًا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال المتحدث باسم وزارة الداحلية العقيد طلال الشلهوب إن النموذج الموحد للتنقل في جميع مناطق #المملكة خلال وقت #منع_التجول "ورقي" وليس إلكترونيًا.
وأضاف أن اليوم بدأ تطبيق النموذج الموحد للتنقل في جميع مناطق المملكة، وأضاف أنه "نموذج ورقي موحد"، ورجال الأمن في الميدان يقومون بتطبيق النموذج لدى الأشخاص، ومن يخالف توقع عليه غرامة مالية 10 آلاف ريال، وفي المرة الثانية تتضاعف العقوبة المالية ألى 20 ألف ريال.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
متحدث #الداخلية: النموذج الموحد للتنقل في جميع مناطق #المملكة خلال وقت #منع_التجول "ورقي" وليس إلكتروني.— هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 21, 2020
pic.twitter.com/lavyY5hz9v
فيديو.. "الشلهوب": النموذج الموحد للتنقل خلال منع التجول "ورقي" وليس إلكترونيًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-21
قال المتحدث باسم وزارة الداحلية العقيد طلال الشلهوب إن النموذج الموحد للتنقل في جميع مناطق #المملكة خلال وقت #منع_التجول "ورقي" وليس إلكترونيًا.
وأضاف أن اليوم بدأ تطبيق النموذج الموحد للتنقل في جميع مناطق المملكة، وأضاف أنه "نموذج ورقي موحد"، ورجال الأمن في الميدان يقومون بتطبيق النموذج لدى الأشخاص، ومن يخالف توقع عليه غرامة مالية 10 آلاف ريال، وفي المرة الثانية تتضاعف العقوبة المالية ألى 20 ألف ريال.
متحدث #الداخلية: النموذج الموحد للتنقل في جميع مناطق #المملكة خلال وقت #منع_التجول "ورقي" وليس إلكتروني.
pic.twitter.com/lavyY5hz9v
Advertisements— هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 21, 2020
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
06:13 PM
10 آلاف ريال عقوبة المخالفين.. تتضاعف إلى 20 ألفًا في الثانية
قال المتحدث باسم وزارة الداحلية العقيد طلال الشلهوب إن النموذج الموحد للتنقل في جميع مناطق #المملكة خلال وقت #منع_التجول "ورقي" وليس إلكترونيًا.
وأضاف أن اليوم بدأ تطبيق النموذج الموحد للتنقل في جميع مناطق المملكة، وأضاف أنه "نموذج ورقي موحد"، ورجال الأمن في الميدان يقومون بتطبيق النموذج لدى الأشخاص، ومن يخالف توقع عليه غرامة مالية 10 آلاف ريال، وفي المرة الثانية تتضاعف العقوبة المالية ألى 20 ألف ريال.
متحدث #الداخلية: النموذج الموحد للتنقل في جميع مناطق #المملكة خلال وقت #منع_التجول "ورقي" وليس إلكتروني.— هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 21, 2020
pic.twitter.com/lavyY5hz9v
، فيديو.. "الشلهوب": النموذج الموحد للتنقل خلال منع التجول "ورقي" وليس إلكترونيًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "الشلهوب": النموذج الموحد للتنقل خلال منع التجول "ورقي" وليس إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.