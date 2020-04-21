، فيديو.. "الشلهوب": النموذج الموحد للتنقل خلال منع التجول "ورقي" وليس إلكترونيًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - 10 آلاف ريال عقوبة المخالفين.. تتضاعف إلى 20 ألفًا في الثانية

قال المتحدث باسم وزارة الداحلية العقيد طلال الشلهوب إن النموذج الموحد للتنقل في جميع مناطق #المملكة خلال وقت #منع_التجول "ورقي" وليس إلكترونيًا.

وأضاف أن اليوم بدأ تطبيق النموذج الموحد للتنقل في جميع مناطق المملكة، وأضاف أنه "نموذج ورقي موحد"، ورجال الأمن في الميدان يقومون بتطبيق النموذج لدى الأشخاص، ومن يخالف توقع عليه غرامة مالية 10 آلاف ريال، وفي المرة الثانية تتضاعف العقوبة المالية ألى 20 ألف ريال.