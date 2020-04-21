، نجران.. لجنة توطين الوظائف تُتابع المنشآت والمحلات الكبرى لبيع الموادّ الغذائية والاستهلاكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - جولات تفتيشية مكثّفة لتطبيق القرارات

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، اليوم، عددًا من الجولات التفتيشية على المنشآت والمحلات الكبرى لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالمنطقة؛ استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم بها اللجنة بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، عبدالله الدوسري؛ أن زيارات اللجنة تأتي استكمالًا للجهود المبذولة من جميع القطاعات المعنية في المنطقة لمواجهة جائحة كورونا؛ تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير منطقة نجران رئيس اللجنة العليا للتوطين في المنطقة، وسمو نائبه.



وأوضح الدوسري أن اللجنة قامت بزيارة 11 منشأة تجارية بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 145 موظفاً وموظفة، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في القطاع 192 وافداً من مختلف الجنسيات، بينما تجاوزت نسبة التوطين في هذه المنشآت 43%.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بتوضيح توجهات الوزارة خلال الفترة، وأهم القرارات المتخذة من قبلها، والتسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين في سوق العمل للمساعدة في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا في سوق العمل في المنطقة، مؤكدًا أن اللجنة تقوم بمتابعة أعمالها على مدار اليوم لمراقبة جميع الأنشطة الموطنة، داعيًا أصحاب المنشآت المتضررة من الجائحة للاستفادة من مبادرات الوزارة للتقليل من الآثار الاقتصادية على أسواق المنطقة.

لجنة توطين الوظائف