، أمير الجوف: مضاعفة جهود الوقاية من كورونا خلال شهر رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدد على ضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بالاشتراطات الصحية

أكّد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مضاعفة الجهود الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية، وأعضاء غرفة العمليات من منسوبي القطاعات الحكومية، بمشاركة وكلاء الإمارة.

كما شدد على مضاعفة الجهود خلال الشهر الفضيل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وجميع الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتباعد الاجتماعي من أجل سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم.

ونوه أمير الجوف إلى دور أعضاء غرفة العمليات والأداء العالي للعمل على تطبيق الإجراءات الخاصة بالوقاية من الجائحة، والتعامل بكل دقة وحزم مع حالات الاشتباه وتطبيق أعلى درجات السلامة الصحية، وتتبع الحالات المخالطة من خلال المسح النشط.

وحثّ الجميع على التقيد بالتعليمات والإجراءات المتخذة لتجنب الإصابة بالفيروس.

بعد ذلك استمع من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف، رئيس غرفة العمليات المشتركة، الدكتور حسن بن علي الشهراني، لشرح عن سير العمل في غرفة العمليات المشتركة وجهودها، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ووفرة مخزون المستلزمات الطبية ومنها الكمامات والمعقمات.

ودعا أمير الجوف، الله، أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها، ويدفع هذا الوباء عن الجميع.

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