، "نيويورك تايمز": عدد الوفيات في إسطنبول يُشير إلى أن تركيا تخفي كارثةً أكبر لـكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طوال أسابيع، أداء تركيا في التعامل مع فيروس كورونا باعتباره أحد أنجح الدول في العالم، حيث حافظ على رقابة صارمة على المعلومات حول تفشي المرض، وبدأ قصره الرئاسي حملة دعاية معدة بعناية، لضمان بقاء التقارير من المستشفيات ومواقع المقابر وأقارب المتوفين غائبة تقريبًا. وتم توبيخ الأطباء الذين تحدثوا على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقال 410 أشخاص في شهر مارس الماضي بسبب منشورات "استفزازية ومسيئة".

وأشارت بيانات جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز" من سجلات الوفيات في إسطنبول، إلى أن تركيا تتصارع مع كارثة أكبر بكثير مما تشير إليه الأرقام والبيانات الرسمية بسبب فيروس كورونا، حيث سجلت المدينة حوالي 2100 حالة وفاة، أكثر مما كان متوقعًا في الفترة من 9 مارس إلى 12 أبريل، استنادًا إلى المتوسطات الأسبوعية من العامين الماضيين، أي أكثر بكثير مما أفاد به المسؤولون عن تركيا بأكملها خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من أن جميع تلك الوفيات لا ترجع بالضرورة مباشرة إلى فيروس كورونا، إلا أن الأرقام تُشير إلى قفزة ملفتة في الوفيات التي تزامنت مع بداية تفشي المرض، وهو مؤشر أولي يستخدمه الباحثون للتعامل مع الوباء وتقييم الخسائر الكاملة في الوقت الحقيقي.

وحتى من خلال الإحصاء الرسمي، فقد ارتفعت الحالات المؤكدة في تركيا إلى أكثر من 90 ألفًا بحلول يوم الاثنين، مما رفع تركيا في القائمة لتصبح أعلى من الصين وسابع أكثر الدول تضرراً في العالم. حيث بلغت الوفيات 2140.

وتصر الحكومة على أنها تصرفت بسرعة، حيث أوقفت الرحلات الجوية والمعابر الحدودية من خمس من أكثر الدول تضرراً في فبراير، وأغلقت المدارس والمطاعم والحانات في منتصف مارس، عندما تأكدت الإصابة الأولى. لكن بحلول ذلك الوقت، تظهر الإحصاءات التي جمعتها نيويورك تايمز، أن الضرر قد وقع.

وأعلنت الحكومة عن أول حالة وفاة في البلاد من "كوفيد -19" في 17 مارس، لكن الإحصاءات التي جمعتها نيويورك تايمز تُشير إلى أنه حتى ذلك الوقت تقريبًا، كان عدد الوفيات بشكل عام في إسطنبول أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية، وهو مؤشر على أن الفيروس قد وصل قبل عدة أسابيع.

ومع ذلك، أكد "أردوغان" للشعب التركي في 18 مارس، بعد الإعلان عن الوفاة الثانية، أن تركيا "اتخذت جميع الاحتياطات بسرعة"، وقال: "ارتقينا إلى جانب شعبنا، إلى مستوى هذا التحدي باقتدار وحسم، كما نفعل دائمًا في مواجهة الهجمات ضد بلدنا".

ومع ذلك، كشفت الإجراءات التي اتخذها أردوغان منذ أوائل فبراير عن أولوياته، فقد حاول مرارًا طمأنة السكان، واصفًا كيف يأكل ملعقة من دبس التوت كل صباح لتعزيز الدورة الدموية. وسعيًا للحفاظ على عمل جزء من الاقتصاد على الأقل، قام بتجنب طلب إغلاق كامل على الصعيد الوطني، فالانهيار الاقتصادي من شأنه أن يسبب كارثة لرئاسته. حيث كانت شعبيته تنحدر وسط اقتصادٍ متعثر وارتفاع معدلات البطالة، حتى قبل تفشي الوباء.

وبدلاً من ذلك، أَدخل "أردوغان" تدابير تدريجية لتشجيع التباعد الاجتماعي، وتقييد السفر الداخلي، وأمر بحظر التجول لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأقل من 20 عامًا.

ومع ذلك، انتشرت العدوى، وتضخمت في إسطنبول وإزمير والمدن الكبيرة ذات العلاقات التجارية والسياحية الدولية، وكذلك في المدن المركزية حيث لم يتبع 6000 تركي عائد من الخارج دائمًا قواعد العزل الذاتي.

وقالت الحكومة إن العدد المرتفع للحالات يرجع إلى فحصها واسع النطاق، فقد كان هناك أكثر من 600 ألف فحص. كما أشارت إلى أن معدل الإصابة ينخفض.

ومع ذلك، فإن الوفيات في إسطنبول خلال فترة الأسابيع الخمسة بين 9 مارس و 12 أبريل كانت أعلى بنسبة 30 % تقريبًا من المتوسطات التاريخية، كما وجدت صحيفة نيويورك تايمز.

ففي الأسبوعين الأولين من أبريل، وهي أحدث الأرقام المتاحة، كانت الوفيات في إسطنبول أعلى بنحو 50% من المتوسط. وقال ستيفان هيليرينغر، عالم الديموغرافيا في جامعة جونز هوبكنز، إن الزيادات بهذا الحجم تبعث على القلق وتبدو مرتبطة بوضوح بتفشي الفيروس.

ويصعب تحديد أي إحصاءات للوفيات في خضم وباء ويجب اعتبارها أولية، حيث تشارك الكثير من البلدان الأوروبية في محاولة تحسين إحصاءات الوفيات الخاصة بها، والتي تعترف الآن بأنها غير مكتملة.

وقد تشمل مجاميع إسطنبول كلًا من: حالات الوفاة المرتبطة مباشرة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الوفيات من أسباب أخرى، مثل السرطان أو أمراض القلب، والتي ربما أصبحت أكثر شيوعًا مع وصول المستشفيات إلى الحد الأقصى من قدرتها وتجنب الأشخاص طلب الرعاية الطبية.

وتم دعم نتائج "نيويورك تايمز" من قبل أنور ألتينداغ، وهو أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة بنتلي، والذي نشر بيانات من 10 مدن في تركيا يقارنها بإحصاءات السنوات الأربع السابقة، ووجد عددًا مماثلاً من الوفيات الإضافية في إسطنبول من 11 مارس إلى 12 أبريل، وقال إن العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة جراء كوفيد-19 في جميع أنحاء تركيا حتى 12 أبريل بلغ 1006، وهو أقل من نصف الوفيات الإضافية في إسطنبول وحدها.

كما أصدرت وزارة الصحة التركية بيانات محدودة فقط عن انتشار الفيروس، وأعلنت عن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في مدن فردية في مناسبة واحدة في 1 أبريل، حيث قال وزير الصحة التركي الدكتور فخر الدين قوجة، إن إسطنبول –المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة– كانت تمثل 60% من حالات الإصابة المؤكدة لكوفيد-19في ذلك اليوم.

وتم إعلان العديد من المدن الأخرى –بما في ذلك أنقرة وإزمير– كبؤر متنامية للفيروس. وفي 10 أبريل، بدأت تركيا بفرض عمليات الحظر في عطلة نهاية الأسبوع في 31 منطقة من المدن الكبرى. كما وجد السيد ألتينداغ علامات مبكرة للوفيات الإضافية في بلدة صقاريا، وهي إحدى المدن المدرجة في أمر الحظر.

وأكد مسؤولون مثل دكتور قوجة، أن نظام الرعاية الصحية في تركيا قد تم توسيعه بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين في عهد السيد أردوغان، وأن المرضى يتعافون من الفيروس، وفيما ستصل تركيا إلى ذروتها في غضون أسبوع تقريبًا.

لكن العاملين في القطاع الطبي يحذرون من أن تركيا قد لا تملك السيطرة على انتشار الفيروس. حيث قال الدكتور سنان أديامان، رئيس الجمعية الطبية التركية، في مقابلة عبر الهاتف: "لم يفعلوا شيئًا في فبراير، رغم أنه كان من المعروف أن المرض موجود"، مضيفًا أن معدات الحماية الشخصية غير متوفرة في بعض الأماكن، كما لم يتم رفع مستوى الفحص إلى مستوى كافٍ حتى أبريل.

وتقوم تركيا بحساب حالات الإصابة بكوفيد-19 التي تم تأكيدها بنتيجة فحص إيجابية فقط. بينما قال الدكتور أديامان إنه لم يتم تضمين الحالات التي تم تشخيصها سريريًا على أنها مصابة بكوفيد-19 ولكن لم يتم فحصها بنتيجة إيجابية، وأضاف: "لا تعد البيانات التي لدينا كافيةً لتحديد ما إذا كانوا يسيطرون على الوباء".

ودعت الجمعية الطبية التركية، وهي جمعية مهنية مستقلة تضم حوالي 120 ألف عضو، إلى مزيد من الشفافية، مما سيساعد الأطباء على فهم المرض بشكل أفضل، وقدمت الجمعية 22 سؤالاً للوزير الأسبوع الماضي، تطلب فيها بيانات حول حالات الإصابة، والتركيبة السكانية للمصابين وتفاصيل عن عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أصيبوا بالمرض. لكنهم لم يتلقوا إجابات بعد.

وقال الدكتور أديامان إن المجلس العلمي، الذي يضم مجموعة من الخبراء وقد شكلته الحكومة لتقديم المشورة في إدارتها للوباء، لا يصرح بقراراته علانية، بينما لا تشارك الحكومة البيانات مع جمعيته.

وكان وزير الصحة التركي أعلن أن 601 من العاملين في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس بحلول الأول من أبريل، لكن الدكتور أديامان قال إن ما يقرب من 1500 أصيبوا، من بينهم 1000 في إسطنبول. بينما توفي 17 من العاملين في مجال الرعاية الصحية جراء إصابتهم بالفيروس في إسطنبول، وفقًا لتقارير نشرتها عدة نقابات.

وقال: "منذ البداية، كانت هناك مشكلة في معدات الحماية الشخصية". وأردف: "يشعر البعض بالقلق من أن معداتهم للحماية الشخصية ستنفد، وأنهم لن يحصلوا على أخرى جديدة"، مضيفًا: "يعمل البعض في نوبات 12 ساعة و24 ساعة وهذا يسبب الإرهاق".

ورغم أن الحكومة أظهرت نسبة تأييد بلغت 63% في استطلاع حديث لأدائها في التصدي لوباء فيروس كورونا، فإن موجة الذعر والشراء التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد عندما تم الإعلان عن حظر التجول فجأة في العديد من المدن الكبرى في 10 أبريل، أعطت لمحةً عن القلق العام المتزايد.

وبينما تعاني حكومة أردوغان بالفعل من نقص في السيولة وقد استنفدت الاحتياطيات لدعم الليرة التركية خلال العام الماضي، فقد اضطرت الحكومة عدة مرات للإعلان عن مساعدة إضافية للعمال والشركات وذلك مع إغلاق الأعمال التجارية وإيقاف السياحة.

كما كشف الفيروس بالفعل عن قوة تجمع خصوم أردوغان. حيث إن سياسيين معارضين مليئين بالثقة والنشاط بشكل متزايد، بما في ذلك عمداء إسطنبول وأنقرة - أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش– قد أدركوا خطوات أردوغان، وكثيراً ما كانوا يسبقونه في تقديم المساعدة إلى ناخبيهم.

وأَجبر رؤساء البلديات المعارضة أردوغان على توفير أقنعة الوجه المجانية لجميع السكان، وهي تكلفة إضافية بعد أن خططت الحكومة في البداية لجعل الشركات الخاصة تبيع الأقنعة للناس. كما قدمت الحكومة رعاية صحية مجانية للجميع، بما في ذلك أولئك الذين لم يساهموا في الضمان الاجتماعي.

وبينما تدرك المعارضة جيداً ضغوط الحكومة الاقتصادية، إلا أنها لم تخفف الضغط خلال تفشي الوباء، بل زادت من جهودها حتى لا ترى الشعب التركي خاسرًا.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، في مقابلة على قناة تلفزيونية وطنية (هابرتورك تي في): "الحكومة مدمرة". وأردف: "إنهم لا يعرفون ما الذي عليهم القيام به. لا يوجد مال. وهذه هي الحقيقة."

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