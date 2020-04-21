- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عبدالله النحيط: صرح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، بأن الجهات الأمنية ترصد كل مخالفي قرار منع التجول عبر نقاط التفتيش الأمنية التي تتوزع في شوارع المملكة، وعبر البلاغات الهاتفية التي ترد إلى الوزارة، وعبر منصة "كلنا أمن"، مبينًا أن المنصة تتلقى بلاغات المخالفات من قبل المواطنين.
وأضاف أن وزارة الداخلية تعمل على رصد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتم تحديد هوية كلّ من يتباهى بمخالفته، ويتم ضبطه مباشرة، وتتم على إثر ذلك إحالته للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية الخليج 365 وأن أعلنت عن ضبط عدد كبير من الحالات المشابهة للمذكور.
وفيما يخص الاعتراض على المخالفات المرصودة، أفاد بأنه يتم تقديم الاعتراض عليها عن طريق منصة "أبشر" في فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ المخالفة، وتتم دراسة الاعتراض والرد مباشرة بالإفادة في ذلك. فيروس كورونا الجديد منع التجول
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 06:49 PM
قال: الوزارة تتابع مواقع التواصل لتحدد هوية المخالفين
عبدالله النحيط: صرح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، بأن الجهات الأمنية ترصد كل مخالفي قرار منع التجول عبر نقاط التفتيش الأمنية التي تتوزع في شوارع المملكة، وعبر البلاغات الهاتفية التي ترد إلى الوزارة، وعبر منصة "كلنا أمن"، مبينًا أن المنصة تتلقى بلاغات المخالفات من قبل المواطنين.
وأضاف أن وزارة الداخلية تعمل على رصد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتم تحديد هوية كلّ من يتباهى بمخالفته، ويتم ضبطه مباشرة، وتتم على إثر ذلك إحالته للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية الخليج 365 وأن أعلنت عن ضبط عدد كبير من الحالات المشابهة للمذكور.
وفيما يخص الاعتراض على المخالفات المرصودة، أفاد بأنه يتم تقديم الاعتراض عليها عن طريق منصة "أبشر" في فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ المخالفة، وتتم دراسة الاعتراض والرد مباشرة بالإفادة في ذلك.
، بالفيديو.. متحدث "الداخلية" لـ"الخليج 365": هذه طرق رصد مخالفات قرار منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متحدث "الداخلية" لـ"الخليج 365": هذه طرق رصد مخالفات قرار منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.