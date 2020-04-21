، بالفيديو.. متحدث "الداخلية" لـ"الخليج 365": هذه طرق رصد مخالفات قرار منع التجول ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الوزارة تتابع مواقع التواصل لتحدد هوية المخالفين

عبدالله النحيط: صرح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، بأن الجهات الأمنية ترصد كل مخالفي قرار منع التجول عبر نقاط التفتيش الأمنية التي تتوزع في شوارع المملكة، وعبر البلاغات الهاتفية التي ترد إلى الوزارة، وعبر منصة "كلنا أمن"، مبينًا أن المنصة تتلقى بلاغات المخالفات من قبل المواطنين.

وأضاف أن وزارة الداخلية تعمل على رصد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتم تحديد هوية كلّ من يتباهى بمخالفته، ويتم ضبطه مباشرة، وتتم على إثر ذلك إحالته للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية الخليج 365 وأن أعلنت عن ضبط عدد كبير من الحالات المشابهة للمذكور.

وفيما يخص الاعتراض على المخالفات المرصودة، أفاد بأنه يتم تقديم الاعتراض عليها عن طريق منصة "أبشر" في فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ المخالفة، وتتم دراسة الاعتراض والرد مباشرة بالإفادة في ذلك. فيروس كورونا الجديد منع التجول