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ذكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، أن انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية سيفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وسيؤثر أيضاً على بلاده.
ونسبت "رويترز" إلى "أوبرادور" قوله: "إن المكسيك ستطبق مزيداً من الإجراءات التقشفية لإنقاذ الموارد في سبيل مساعدة الشعب المكسيكي".
وتعهد الرئيس المكسيكي بألا يكون هناك تسريح لأي من الموظفين الحكوميين.النفط
الرئيس المكسيكي: انهيار أسعار النفط يفاقم الأزمة العالمية ويؤثر على بلاديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-21
ذكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، أن انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية سيفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وسيؤثر أيضاً على بلاده.
ونسبت "رويترز" إلى "أوبرادور" قوله: "إن المكسيك ستطبق مزيداً من الإجراءات التقشفية لإنقاذ الموارد في سبيل مساعدة الشعب المكسيكي".
وتعهد الرئيس المكسيكي بألا يكون هناك تسريح لأي من الموظفين الحكوميين.
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
04:42 PM
تعهّد بعدم تسريح أي موظف حكومي
ذكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، أن انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية سيفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وسيؤثر أيضاً على بلاده.
ونسبت "رويترز" إلى "أوبرادور" قوله: "إن المكسيك ستطبق مزيداً من الإجراءات التقشفية لإنقاذ الموارد في سبيل مساعدة الشعب المكسيكي".
وتعهد الرئيس المكسيكي بألا يكون هناك تسريح لأي من الموظفين الحكوميين.
، الرئيس المكسيكي: انهيار أسعار النفط يفاقم الأزمة العالمية ويؤثر على بلادي ،
المصدر : الخليج 365
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