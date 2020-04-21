، الرئيس المكسيكي: انهيار أسعار النفط يفاقم الأزمة العالمية ويؤثر على بلادي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعهّد بعدم تسريح أي موظف حكومي

ذكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، أن انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية سيفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وسيؤثر أيضاً على بلاده.

ونسبت "رويترز" إلى "أوبرادور" قوله: "إن المكسيك ستطبق مزيداً من الإجراءات التقشفية لإنقاذ الموارد في سبيل مساعدة الشعب المكسيكي".

وتعهد الرئيس المكسيكي بألا يكون هناك تسريح لأي من الموظفين الحكوميين.النفط