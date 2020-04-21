السعودية: نراقب سوق النفط ومستعدون لاتخاذ أي إجراءات إضافية مع أوبك+

الثلاثاء 21 أبريل 2020

أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء حرص المملكة على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، والتأكيد مع روسيا الاتحادية على الالتزام بشكل راسخ لتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب.



كما أكد المجلس، في اجتماعه الذي عقده عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق (أوبك بلس) والمنتجين الآخرين.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان، أن المجلس اطمأن، عقب اطلاعه على مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي والحالات المسجلة في المملكة، على ما تقوم به الجهات المعنية من جهود لتحقيق أعلى معدلات السلامة والاحتواء المبكر وحماية صحة المواطنين والمقيمين؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

كما تطرق المجلس إلى القرارات الخاصة بدعم ومساندة القطاع الخاص والأفراد ورفع جاهزية القطاع الصحي، وما تضمنه من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم 30% على قيمة فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والسماح بسداد 50% من قيمتها للقطاعين الصناعي والتجاري.

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كما نوه بقرار رفع الحد الأدنى من رواتب الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب. والتفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من 51% من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار أيضاً إلى تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة ليصل الدعم إلى 47 مليار ريال لرفع جاهزيته، وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، الذي يأتي امتداداً للجهود المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته.

وهوي سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت للتسليم في يونيو/حزيران القادم لأقل مستوى في عقدين اليوم الثلاثاء بعد يوم من تحول التعاملات الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو/أيار المقبل سلبا لأول مرة في التاريخ مع تهاوي الطلب بسبب أزمة كورونا.

ونزل خام برنت في عقود التسليم بيونيو/حزيران القادم، المعروفة بعقد شهر أقرب استحقاق، وذلك بعد انتهاء عقود مايو/أيار المقبل، إلى 18.10 دولار للبرميل وهو الأقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش فقد 18% إلى 20.98 دولار.