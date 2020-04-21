شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1147 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

- إجمالي الحالات 11.631 منها 9.882 حالة نشطة و 81 حرجة

-عدد الوفيات 109 حالة وارتفاع حالات التعافي إلى 1.640 حالة

- 150 فرقة ميدانية للمسح النشط تعمل يوميا وأكثر من نصف مليون عينة

- قدرة المريض على الصيام تختلف بحسب البرنامج العلاجي وتوصية طبيبه

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أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1.147 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وإجمالي الحالات 11.631 منها 9.882 حالة نشطة و 81 حالة حرجة. كما سجلت 6 حالات وفاة جديدة والإجمالي 109 حالة فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 1.640 حالة.

وقال متحدث الصحة د. محمد العبد العالي خلال المؤتمر اليومي لآخر مستجدات كورونا بالمملكة: أن "هناك 150 فرقة ميدانية للمسح النشط تعمل بشكل يومي، وأكثر من نصف مليون عينة أخذت خلال المسح النشط، وظهرت 868 من الحالات الجديدة نتيجة المسح النشط.

وأضاف متحدث الصحة: وزارة الإعلام أصدرت تقريرا مهما يلخص جهود المملكة في مكافحة كورونا. وأوصى الجميع على ضرورة الاستمرار بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وخاصة للفئة العمرية من 65 عاما فأكثر أو من يعانون من أمراض مزمنة.

وعن الصيام في شهر رمضانن اوضح العبد العالي أن قدرة المريض بكورونا على الصيام تختلف بحسب البرنامج العلاجي وتوصية طبيبه المعالج.