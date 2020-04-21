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ملخص جهود السعودية في مواجهة فيروس كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة أصدر التواصل الحكومي بوزارة الإعلام تقريرا يلخص جهود السعودية في مواجهة فيروس كورونا الجديد. ويخضع التقرير لتحديث دوري مستمر لإبراز تلك الجهود. أعد التقرير في نسختين إحداهما صدرت اليوم باللغة العربية، والأخرى تصدر قريبا باللغة الإنجليزية. Advertisements ويهدف التقرير لتسليط الضوء على ما تبذله المملكة من جهود كبيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في التعامل مع أزمة كورونا. ويتوفر التقرير الذي يخضع للتحديث الدوري عبر الرابط التالي: https://mom.sa/0c3U8R



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