ملخص جهود السعودية في مواجهة فيروس كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة
أصدر التواصل الحكومي بوزارة الإعلام تقريرا يلخص جهود السعودية في مواجهة فيروس كورونا الجديد. ويخضع التقرير لتحديث دوري مستمر لإبراز تلك الجهود.
أعد التقرير في نسختين إحداهما صدرت اليوم باللغة العربية، والأخرى تصدر قريبا باللغة الإنجليزية.
ويهدف التقرير لتسليط الضوء على ما تبذله المملكة من جهود كبيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في التعامل مع أزمة كورونا.
ويتوفر التقرير الذي يخضع للتحديث الدوري عبر الرابط التالي:
https://mom.sa/0c3U8R
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