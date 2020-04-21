، اشتراط سلامة الكشف الصحي.. قبل دخول الأحداث والنزيلات لدور الإيواء ،

محمد بن مسعود - الدمام - للوقاية من فيروس كورونا الجديد

كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن تقييد دخول الأحداث والنزيلات الجدد إلى دار الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات بالمنطقة مؤخراً، بوجود تقرير طبي يثبت سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا بعد الكشف عليهم وإثبات خلوهم من المرض.

وأضاف أن استلام الحدث والنزيلة يكون عن طريق مكتب مخصص في الدار أو المؤسسة مزود بجميع أدوات ومستلزمات الوقاية؛ حيث يتم استقبالهم ثم عزلهم طبياً لاستكمال بقية الفحوصات من الكادر الطبي العامل معهم؛ للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية الأخرى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الفروع الإيوائية مؤخراً لحماية المشمولين بالرعاية من الجنسين من خطر تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، أن الإجراءات الوقائية داخل دار الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات شملت أيضاً إيقاف زيارات الأهالي، وتكثيف الاتصالات الهاتفية وتعليق المراجعات للدوائر الحكومية، وإيقاف جميع المواعيد الطبية غير الضرورية واستبدالها بالتواصل عن بعد مع المستشفيات لصرف الأدوية واستلامها عن طريق خدمة التوصيل المجاني.

وأضاف: إلى جانب المتابعة والكشف اليومي على المستفيدين من الرعاية والكادر العامل معهم لقياس وتسجيل درجة الحرارة مرتين يومياً، وإرسالها للقسم الصحي بالوزارة، مع مراعاة التزام الجميع بتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة والتطهير والتعقيم المستمر، وتوجيههم بالطرق السليمة لذلك؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي هذا الوباء والمحافظة على سلامة المجتمع بكافة فئاته.فيروس كورونا الجديد