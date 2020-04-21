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باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص، أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.
وتتم عمليات التنظيف والتعقيم في وقت وجيز، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، خصوصاً مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك الذي يتطلب تهيئة الأجواء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين، وبذل كل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات لهما.
يُذكر أن أعمال التنظيف والتعقيم تجري بإشراف ومتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري؛ وذلك للتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة المتبعة.
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 05:50 PM
وفق الجدول الدوري المعد لتنظيفها وصيانتهافي شرف المكان والزمان.. شاهد أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة
باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص، أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.
وتتم عمليات التنظيف والتعقيم في وقت وجيز، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، خصوصاً مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك الذي يتطلب تهيئة الأجواء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين، وبذل كل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات لهما.
يُذكر أن أعمال التنظيف والتعقيم تجري بإشراف ومتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري؛ وذلك للتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة المتبعة.
، في شرف المكان والزمان.. شاهد أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة ،
المصدر : الخليج 365
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