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أكدت رئاسة أمن الدولة أن خطر انتشار الشائعات لا يقل خطورة عن انتشار الوباء، فلا تسهم في تداولها، مؤكدةً أن تناقل الأخبار مجهولة المصدر وأحداث ليس لها أي وجود يضلل الآمنين ويثير القلق في نفوسهم.
وتفصيلاً، قالت رئاسة أمن الدولة من خلال مقطع فيديو توعوي عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "كل كلمة لها أثر على من يسمعها أو يقرؤها، وفي الأزمات لا بد أن نتنبه إلى الكلمات، وأننا نصير في مركب واحد يقوده صدقنا والتزامنا"، مشيرةً إلى أن "تناقل الأخبار مجهولة المصدر وأحداث ليس لها أي وجود يضلل الآمنين ويثير القلق في نفوسهم".
وأكدت: "وعينا هو وقودنا للسير بإذن الله على الطريق الصحيح، ولنتفق على أن خطر انتشار الشائعات لا يقل خطورة عن انتشار الوباء، فلا تسهم في تداولها".
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 05:45 PM
قالت: تناقل الأخبار مجهولة المصدر وأحداث ليس لها أي وجود يضلل الآمنين ويثير القلق
أكدت رئاسة أمن الدولة أن خطر انتشار الشائعات لا يقل خطورة عن انتشار الوباء، فلا تسهم في تداولها، مؤكدةً أن تناقل الأخبار مجهولة المصدر وأحداث ليس لها أي وجود يضلل الآمنين ويثير القلق في نفوسهم.
وتفصيلاً، قالت رئاسة أمن الدولة من خلال مقطع فيديو توعوي عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "كل كلمة لها أثر على من يسمعها أو يقرؤها، وفي الأزمات لا بد أن نتنبه إلى الكلمات، وأننا نصير في مركب واحد يقوده صدقنا والتزامنا"، مشيرةً إلى أن "تناقل الأخبار مجهولة المصدر وأحداث ليس لها أي وجود يضلل الآمنين ويثير القلق في نفوسهم".
وأكدت: "وعينا هو وقودنا للسير بإذن الله على الطريق الصحيح، ولنتفق على أن خطر انتشار الشائعات لا يقل خطورة عن انتشار الوباء، فلا تسهم في تداولها".
، بالفيديو.. "رئاسة أمن الدولة": خطر انتشار الشائعات لا يقل خطورة عن انتشار الوباء فلا تسهم في تداولها ،
المصدر : الخليج 365
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