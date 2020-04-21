، "تنمية أبوعريش" توزع 500 سلة غذائية للمتضررين جراء كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرة "وطن الإنسانية"

وزّعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، 500 سلة غذائية، ضمن مبادرة "وطن الإنسانية" لدعم المستفيدين من خدمات اللجنة والأسر المنتجة المتضررة جراء ‫فيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة عبده راجحي: إن المبادرة جاءت حرصًا من اللجنة وتعزيزًا لدورها الاجتماعي، ودعمًا للمبادرات الوطنية، بمشاركة مراكز النشاط الاجتماعي التابعة للّجنة بمختلف قرى أبوعريش، وبمساهمة من الفرق التطوعية والوحدة الكشفية باللجنة.

وكان مجلس إدارة لجنة التنمية في أبوعريش، أقرّ تشكيل لجنة إدارة الأزمة، برئاسة نائب رئيس المجلس صالح دهل، لتعزيز دور اللجنة الاجتماعي لمواكبة جهود الدولة ومختلف القطاعات في التخفيف من آثار جائحة كورونا.

وسعت اللجنة لتوفير 500 سلة غذائية، بقيمة 100 ألف ريال، وزّعت على المستفيدين من الأسر المنتجة والأسر المتضررة من المواطنين والمقيمين.

كما دعمت اللجنة المبادرات التطوعية بمبلغ 50 ألف ريال، لتفعيل مساهماتها الاجتماعية في الأزمة الحالية.

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