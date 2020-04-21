، الاتحاد الصيني يقترح تخفيض رواتب اللاعبين 30% ،

محمد بن مسعود - الدمام - اقترح الاتحاد الصيني لكرة القدم على الأندية، تقليص رواتب لاعبيها ومدربيها بنسبة 30%، لتخفيض النفقات بسبب تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجد؛ حيث ينتظر الاتحاد الصيني رد أندية دوري النخبة والدرجتين الثانية والثالثة، وسيقدم الاتحاد الصيني لكرة القدم تقريره إلى الاتحاد الدولي "فيفا" وباقي الأطراف المعنية"، مقترحًا يهدف إلى أن تقليص الرواتب لا يتضمن اللاعبين والموظفين أصحاب الرواتب المنخفضة".



وكان متوقعًا أن ينطلق الدوري الصيني في 22 فبراير الماضي، قبل تفشي الوباء وسط الصين في ديسمبر الماضي والذي فرض تعليقه إلى أجل غير مسمى، قبل تفشي "كوفيد-19" عالميًا.



وكانت رابطة الدوري الصيني قد جذبت في السنوات الأخيرة لاعبين ومدربين أجانب من خلال عروض مالية مغرية.

ويعد البرازيلي أوسكار، لاعب وسط شنغهاي سيبغ، من بين اللاعبين الأعلى راتبًا في العالم بتقاضيه أجرًا سنويًا يقدر بـ27 مليون دولار أمريكي.



وأصبح تحفيض الرواتب حديث الساعة في عالم الرياضة، بسبب التحديات المالية الهائلة التي تواجهها الأندية جراء "كوفيد-19" الذي أدى إلى تعليق أكثرية المنافسات الرياضية.



ولم يعلن بعد عن موعد محدد لانطلاق الدوري الصيني، وتشير التقارير إلى نهاية يونيو أو مطلع يوليو القادم.