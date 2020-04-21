، محال تسوق بمكة تطبق التباعد الاجتماعي في التسوق ،

محمد بن مسعود - الدمام - لاقت قبولًا من المتسوقين

طبق عدد من المحال توجيهات وزارة الصحة وبمتابعة من أمانات البلديات في المحال التجارية، من حيث التباعد الاجتماعي وتطبيق اشتراطات التسوق في المحال التموينية، والتي تشهد إقبالًا هذه الأيام؛ نظرًا لقرب دخول شهر رمضان المبارك بعد أيام.

"الخليج 365" وثقت جانبًا من هذه التنظيمات لأحد أكبر محال التسوق الغذائية بمخططات الشرائع؛ إذ تقوم إدارة السوق بتقليص عدد الأشخاص الداخلين للتسوق، مع وضع علامات وخطوط على الأرض بمسافة تزيد على 1 متر، يقف المتسوقون عليها بانتظام لحين خروج المتسوقين بداخل السوق.

وتمركز أحد مشرفي السوق أمام مدخل السوق وبيده جهاز قياس حرارة؛ لفحص كل متسوق قبل دخوله السوق، وفي حال رصد شخص لديه ارتفاع في درجة الحرارة يمنع من الدخول، ويتم إشعار الجهات ذات العلاقة.

وتوافرت المعقمات في مدخل السوق، بالإضافة إلى قفازات تستخدم لمرة واحدة أثناء التسوق وتتلف عند الخروج بحاويات خصصت لذلك.

بدورهم تجاوب مرتادو السوق مع التعليمات، والتي تعد من الطرق الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد