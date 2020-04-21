محمد بن مسعود - الدمام - هطلت اليوم، أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة نجران، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومحافظات خباش، وحبونا، ومراكز بئر عسكر والحصينية والمنتشر والمجمع والأجزاء المجاورة لها، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد. الأرصاد حالة الطقس 21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 05:24 PM Advertisements أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة نجران أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة نجران هطلت اليوم، أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة نجران، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومحافظات خباش، وحبونا، ومراكز بئر عسكر والحصينية والمنتشر والمجمع والأجزاء المجاورة لها، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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