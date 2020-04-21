شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: فرص هطول الأمطار الرعدية مستمرة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة.

وأوضحت الأرصاد، أنه ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية والرياض كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.