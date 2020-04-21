شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.

وتتم عمليات التنظيف والتعقيم في وقت وجيز، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، خصوصاً مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك الذي يتطلب تهيئة الأجواء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين، وبذل كل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات لهما، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

الجدير بالذكر أن أعمال التنظيف والتعقيم تجري بإشراف ومتابعة من سعادة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري، وذلك للتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة المتبعة.

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