شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق "الهدا- الكر" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أقدمت الجهات الأمنية، على إغلاق طريق "الهدا- الكر"؛ كإجراء احترازي بسبب هطول الأمطار على الكر. أقدمت الجهات الأمنية، على إغلاق طريق "الهدا- الكر"؛ كإجراء احترازي بسبب هطول الأمطار على الكر. وأكدت أن الإغلاق يأتي لضمان سلامة رواد الطريق من الفئات المصرح لها بالتنقل بين المدن في أوقات المنع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق طريق "الهدا- الكر" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.