شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. هطول أمطار غزيرة على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): هطلت اليوم، أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة نجران ، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومحافظات خباش، وحبونا، ومراكز بئر عسكر والحصينية والمنتشر والمجمع والأجزاء المجاورة لها ، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب. هطلت اليوم، أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة نجران ، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومحافظات خباش، وحبونا، ومراكز بئر عسكر والحصينية والمنتشر والمجمع والأجزاء المجاورة لها ، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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