شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خادم الحرمين في عُمر الـ13 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثّقت صورة تاريخية نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" في عُمر الـ13. وثّقت صورة تاريخية نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" في عُمر الـ13. وأوضح حساب "تاريخ آل سعود" ، أن الصورة تم التقاطها في عام 1367هـ/1947م.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. خادم الحرمين في عُمر الـ13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.