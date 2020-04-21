شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سحابة «سوبر سل» تزين سماء المجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهرت سحابة " سوبر سل" بين الشعب وأم رجوم شرق محافظة المجمعة بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء ٢٨ شعبان ١٤٤١هـ.

وكشف مقطع فيديو، عن السحابة التي يطلق عليها " سوبر سل" لأنها خارقة؛ حيث أن هذا النوع من السحب يتكون عادة في ظروف خاصة جدا فهي تحتاج رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا ونوعين من تيارات الهواء هواء بارد وهواء دافئ رطب.

وتتكون تلك الخلايا في مناطق فوق المدارية لزيادة فرص تقابل هذه الأنواع من الرياح التي ينتج عنها تلك النوع من الخلايا السحابية.