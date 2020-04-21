بالفيديو.. الفرق الطبية بالمدينة تتجول في العشوائيات بحثا عن مصابي كورونا

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): تواصل الفرق الطبية في المسح النشط جولاتها في مختلف الأحياء العشوائية بالمدينة المنورة، وذلك لرصد المصابين والحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد. تواصل الفرق الطبية في المسح النشط جولاتها في مختلف الأحياء العشوائية بالمدينة المنورة، وذلك لرصد المصابين والحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد. وتتعامل الفرق في المواقع التى تقوم بزيارتها وفقا لخطط محكمة، وذلك لوقايتهم ووقاية الآخرين الذين يتم فحصهم من الفيروس. كما يقوم متطوعون من فرق الوقاية الصحية، والبالغ عددهم أكثر من 200 متطوعا، بطرق أبواب ساكنى المنطقة لطمئنتهم وتوعيتهم بالإجراءات والتعليمات الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس.

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