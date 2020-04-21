شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «وزارة الداخلية» : الاعتراض على المخالفة عن طريق أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه يتم الاعتراض على مخالفة قرارات منع التجول عن طريق موقع " أبشر " ، لافتًا إلى أنه يتم ذلك بما لا يتجاوز ٣٠ يومًا من تاريخ المخالفة.
وصرح متحدث وزارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، قائلًا: " الإعلاميين هم من ينقلون تجاوب المواطنين والمقيمين بالالتزام العالي، وهناك من يقوم بالمخالفات وهي تصرفات فردية " .
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن خلال شهر رمضان المبارك، بالسماح بالتجول في جميع المناطق والمدن التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصرًا.
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