شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «وزارة الداخلية» : الاعتراض على المخالفة عن طريق أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه يتم الاعتراض على مخالفة قرارات منع التجول عن طريق موقع ‎" أبشر " ، لافتًا إلى أنه يتم ذلك بما لا يتجاوز ٣٠ يومًا من تاريخ المخالفة.

وصرح متحدث وزارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، قائلًا: " الإعلاميين هم من ينقلون تجاوب المواطنين والمقيمين بالالتزام العالي، وهناك من يقوم بالمخالفات وهي تصرفات فردية " .

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن خلال شهر رمضان⁩ المبارك، بالسماح بالتجول في جميع المناطق والمدن التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصرًا.