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شكرا لمتابعة خبر عن صورتان نادرتان للبئر الأولى التي عمرها الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشر حساب ذاكرة الماضي الجميل صورتان نادرتان للبئر الأول، التي عمّرها الملك عبدالعزيز في عشيرة شمال الطائف عام 1353هـ/1935م كما يشير النصب التذكاري.
وعلق الحساب على الصورتين بأن الملك كان حريصا -طيب الله ثراه- على توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون وكل عابر سبيل.
والصورة الأولى لجيرالد دي غاوري 1940م والثانية لبوب لاندري 1942م.
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