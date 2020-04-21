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شكرا لمتابعة خبر عن صورة جميلة لأول توسعة للمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):وثقت صورة جميلة التوسعة الأولى للمسجد الحرام، والتى تمت في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله.
وتم التقاط هذه الصورة عام ١٣٧٥ هـ، حيث رصدت المسجد من الداخل، كما ظهر فيها السقف وما بها من زخارف جميلة.
وقد أصبحت مساحة المسجد بعد هذه التوسعة 193 ألف متر مسطح، مما جعله يتسع لحوالي 400 ألف مُصلي.
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