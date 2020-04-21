شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التنمية البشرية تقرر تأجيل الجلسات المنظورة بإدارة التسوية الودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت خدمة العملاء لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بانه تم تأجيل جميع الجلسات المنظورة لدى إدارة التسوية الودية. أعلنت خدمة العملاء لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بانه تم تأجيل جميع الجلسات المنظورة لدى إدارة التسوية الودية. وتابعت خدمة العملاء بأن القرار يأتي حرصاً على سلامة المواطنين وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وأوضحت بان القرار سيسري اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢١-٠٧-١٤٤١هـ وحتى اشعارٍ آخر، وسيتم إبلاغكم بالمواعيد الجديدة لاحقاً.شاكرين لك.

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