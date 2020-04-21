بالفيديو.. مشاهد مذهلة لهطول البرد مع غزارة الأمطار في عنيزة

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): وثق مقطع فيديو مشاهد مذهلة لهطول امطار غزيرة وتساقط حبات البرد في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم اليوم الثلاثاء . وثق مقطع فيديو مشاهد مذهلة لهطول امطار غزيرة وتساقط حبات البرد في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم اليوم الثلاثاء . وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين قبل قليل ، الأمطار الغزيرة والثلوج المتساقطة في مشهد يدعو للتفاؤل . وتشهد أغلب مناطق المملكة أمطار ربيعية ، مع توقعات بإستمرارها مقترنة برياح في بعض المناطق .

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