شكرا لمتابعة خبر عن وزير البيئة: ملتزمون بالعمل مع البلدان العالمية لضمان مرونة نظام الزراعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بدأ اجتماع وزارء البيئة في مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، عن بُعد برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي.
وقال وزير البيئة، خلال الاجتماع: " ملتزمون بالعمل مع البلدان العالمية لضمان مرونة نظام الزراعة والإمدادات الغذائية في ظل التصدي لجائحة كورونا".
ونوقش خلال الاجتماع إجراءات عاجلة لوزراء البيئة للتصدي لفيروس كورونا وتأثيره على الأمن الغذائي في دول العالم، فضلًا عن مناقشة التزامات القمة التي عقدت في 26 مارس الماضي.
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