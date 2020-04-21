شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، وصول عدد إجمالي حالات إصابات الفيروس في المملكة إلى 11631 حالة.

وكشف متحدث وزارة الصحة، عن تسجيل 6 حالات وفيات؛ فيما تم تسجيل 150 حالة تعافي؛ ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1640 حالة، لافتًا إلى أن هناك نصف مليون شخص تم أخذ العينات منهم من خلال المسح النشط.