شكرا لمتابعة خبر عن 3 سيناريوهات لا خروج عنها لعودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تقرير مجلس الغرف التجارية حول "الآثار الإقتصادية لكوفيد – 19 " على المملكة عن ثلاث سيناريوهات لإنتهاء أزمة الفيروس وعودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة .

وأكد السيطرة على المرض في ثلاث مواعيد هم " نهاية الشهر الجاري ، أو نهاية شوال ، أو نهاية محرم المقبل ، مع وضع نقاط مسجلة لكل مرحلة وتداعياتها على الإقتصاد الوطني .

ورجح التقرير السيناريو الثاني بمعنى القضاء عليه في نهاية شوال الموافق يونيو المقبل ، مع العودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي في الوقت الذي يسرع العالم من خطوات الحصول على لقاح .

وأشار التقرير أن قطاع الطيران من أكثر القطاعات المتضررة ، وأنه يجب تعديل بعض السياسات الإقتصادية كإستحاث برنامج لترحيل العمال المخالفين ، وتعزيز قدرات البحث والتطوير ، وتطوير إستراتيجية الإكتفاء الذاتي في القطاعين الصحي والغذائي .