شكرا لمتابعة خبر عن آخر تطورات واقعة ذبح عمال للدجاج داخل مدرسة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): إشارة لما نشرته " صدى " عن عمالة تذبح الدجاج في مدخل مدارس مخصصة للسكن في جدة ، مخالفين بذلك قواعد التباعد الاجتماعي الصادرة للحد من انتشار فيروس إشارة لما نشرته " صدى " عن عمالة تذبح الدجاج في مدخل مدارس مخصصة للسكن في جدة ، مخالفين بذلك قواعد التباعد الاجتماعي الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. أكدت الشركة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة حيال عمالها المخالفين إزاء ما قاموا به من تصرفات مخالفة داخل المدرسة . وكان أمين جدة، قد قرر يوم أمس فتح تحقيق حول الواقعة، فيما قدمت الشركة المسؤولة عن العمالة "وهي شركة افيردا"، اعتذارها لحكومة خادم الحرمين الشريفين. إقرأ أيضا:

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