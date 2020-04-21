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إلغاء الخيم الرمضانية في جميع فنادق المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت الفنادق الموجودة في المملكة إلغاء الخيم الرمضانية، والتى اعتادت على إقامتها ضمن فعاليات الشهر الكريم.

وبلغ عدد الخيم الرمضانية المرخصة والتى تم إلغائها في فنادق ومطاعم الرياض والمدينة المنورة والدمام والطائف وغيرها من المناطق، ما يقرب من 155 خيمة، كانت تقدم كل عام سهرات رمضانية ومسابقات وهدايا للعملاء وأمسيات شعرية، فضلا عن المدفع والمسحراتي.

الجدير بالذكر أن قرار الإلغاء جاء للحد من انتشار فيروس الجديد، والذى يتضمن إجراءات محاربته ضرورة الاهتمام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات مثل الخيم الرمضانية.

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