شكرا لمتابعة خبر عن «الهلال الأحمر» يعلق على إذن الخروج للحالات الطارئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن الموافقة على طلب خدمة إذن الخروج أثناء منع التجول عبر تطبيق «أسعفني» هو من اختصاصات «الأمن العام»، ويتمثل دور الهلال الأحمر في الناحية التقنية فقط.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الخدمة تم استحداثها لخدمة الحالات الصحية الطارئة، التي لا تحتاج إلى نقل إسعافي، وذلك لتخفيف الضغط على غرفة عمليات الهلال الأحمر في جميع مناطق المملكة، وحتى لا تتأثر عمليات النقل الإسعافي للحالات الحرجة.

وشكرت هيئة الهلال الأحمر، المواطنين والمقيميمن على تفهمهم لطبيعة أعمال الجهات الحكومية في ظل هذه الأزمة، وما تواجهه غرفة عمليات الهلال الأحمر من ضغط هائل على الخدمات الإسعافية؛ لافتة إلى أن التصريح للخروج للمنشآت الصحية للحالات الطارئة.

وشددت الهيئة، على أن ذلك مع ضرورة الحصول على إثبات وجود صاحب التصريح في المنشأة الصحية عند العودة لإبرازه لدى الجهات المختصة، متمنية للجميع الصحة والسلامة.