شكرا لمتابعة خبر عن بدء التقصي في واقعة تظلم بعض طلاب جامعة نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):وجه أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، بالتقصي عن تظلم عدد من طلاب وطالبات جامعة نجران، الذين تقدموا بشكاواهم بشأن درجات الأعمال الفصلية، في واقعة كانت قد تناولتها صحيفة " صدى " .
وفي السياق نفسه، أكدت إمارة منطقة نجران، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن الأمير جلوي شدد على تحقيق العدالة في ذلك.
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